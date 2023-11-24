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Путин заявил о необходимости нарастить мощности суперкомпьютеров РФ

Путин: надо не менее чем на порядок нарастить мощности суперкомпьютеров РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Необходимо не менее чем на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров. Об этом 24 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что это необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Он поручил правительству обеспечить ученым доступ к суперкомпьютерам, а также установить особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой для аспирантов, студентов и школьников, занимающихся научной деятельностью в этой сфере.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что нужно существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ.

«Такую задачу необходимо ставить лидерам первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ и Московский, и Санкт-Петербургский госуниверситеты и Сколтех», — указал Путин.

Президент также поручил правительству сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти.

Помимо этого, Путин уточнил, что важно создавать инфраструктуру для широкого использования ИИ в России. Он поручил отразить всё это в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных.

«Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования», — добавил глава государства.

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Ранее, 22 ноября, правительство со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщила, что в стране обновят стратегию развития ИИ. Отмечалось, что Минэку, Минцифры и Минфину необходимо определить перечень показателей нацпроекта в части развития искусственного интеллекта, а также рассчитать их плановое значение и необходимое финансирование. Ответственные министерства также разработают программы для вузов по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Ранее, 4 сентября, Путин поручил правительству утвердить нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Срок выполнения поручения — до 1 июля 2024 года. Он предусматривает мероприятия в разных сферах обработки данных.

Кроме того, российский лидер еще в июле предложил подготовить такой нацпроект. Речь идет в том числе о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, отметил глава государства.

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