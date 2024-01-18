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Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/© Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин поручил включить формирование этических стандартов для искусственного интеллекта (ИИ) в повестку заседаний БРИКС в 2024 году. Об этом 18 января сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить включение вопросов, касающихся формирования этических стандартов в области ИИ, сбалансированного регулирования и научно-технического сотрудничества в указанной области, в повестку дня заседаний объединения БРИКС в рамках председательства Российской Федерации в объединении в 2024 году», — указано в перечне поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Кроме того, глава государства поручил к 31 марта разработать предложения о сотрудничестве российских разработчиков программного обеспечения в области ИИ и разработчиков из дружественных стран. Ответственными за выполнение поручения назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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До этого, 13 декабря, Лавров на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что встреча глав МИД стран БРИКС летом 2024 года состоится в Нижнем Новгороде. Он также добавил, что Россия, будучи председателем БРИКС, планирует провести около 200 мероприятий.

14 декабря Путин заявил в ходе «Итогов года», что предотвратить развитие ИИ невозможно, но нужно сделать всё для лидерства России в данном направлении. По его прогнозу, мировые лидеры начнут договариваться по данному вопросу только тогда, когда осознают возникновение угроз. До этого реальных договоренностей достичь не удастся, добавил президент.

До этого, 24 ноября, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал, что Россия является одной из ведущих стран в сфере искусственного интеллекта и должна сохранить свое лидерство в партнерстве с дружественными странами и континентами. Он подчеркнул, что Россия в сфере ИИ сохраняет хорошие отношения и усиливает взаимодействие с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой, а российские программисты и инженеры в данной области являются лучшими в мире.

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