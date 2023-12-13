Лавров назвал место проведения встречи глав МИД стран БРИКС в 2024 году

Встреча глав МИД стран БРИКС летом 2024 года состоится в Нижнем Новгороде. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия, будучи председателем БРИКС в 2024 году, планирует провести около 200 мероприятий.

«Рассчитываем выйти на казанский саммит объединения в октябре следующего года с солидным набором решений в сфере политики, безопасности, финансово-экономической, культурной и гуманитарной областях. Мы запланировали порядка 200 мероприятий, включая с десяток, если не больше, министерских встреч», — сообщил Лавров.

Саммит глав объединения БРИКС будет проходить в 2024 году в Казани. Как рассказывал в октябре посол по особым поручениям МИД РФ, сушерпа России в БРИКС Павел Князев, на нем будет утвержден список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС. По словам дипломата, подготовка к проведению саммита в столице Татарстана уже началась, он станет кульминацией российского председательства.

До этого, 27 ноября, Лавров отметил, что объединение БРИКС нарастит свое преимущество над «Большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января 2024 года. Он заявил, что целью Запада сейчас является снятие сливок с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

После, 11 декабря, посол России в Дар-эс-Саламе Андрей Аветисян сообщил, что взаимодействие Танзании и БРИКС в скором времени будет включено в повестку дня, так как с 1 января следующего года в БРИКС вступает Эфиопия.

XV саммит БРИКС проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам президент ЮАР заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными участниками сообщества с 1 января 2024 года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.