Третий ребенок погиб в Махачкале после взрыва газа в доме
Жертвой взрыва газа в частном доме Махачкалы стал уже третий ребенок. Об этом 18 января сообщает РКБ имени А.И. Вишневского.
Как проинформировали в больнице, девочка получила несовместимые с жизнью раны.
«К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами Ожогового центра РКБ им. А.В. Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы РКБ в Telegram-канале.
Таким образом происшествие унесло жизни троих детей. Ранее сообщалось, что двое детей погибли, три человека пострадали.
Утром 18 января в частном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 20 кв. м. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ. По версии следствия, причиной произошедшего в частном доме стала утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Ведется проверка.
В Минздраве Республики рассказали, что состояние пострадавших оценивается как критически тяжелое, они находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Пациентам была оказана вся необходимая экстренная помощь.