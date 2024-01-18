Четверо пострадали и один погиб при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Четыре человека пострадали и один погиб при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале. Об этом в четверг, 18 января, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел утром в здании на Заречной улице. В результате взрыва произошло возгорание на площади 20 кв. м, уточнил собеседник.

Из четырех пострадавших трое являются детьми. Об их состоянии не сообщается.

Ранее, 11 января, в Самаре возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Кировском районе города. Трагедия произошла рано утром 11 января в девятиэтажке по улице Советской. В квартире на последнем этаже случился хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар.