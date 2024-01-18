Число погибших детей при взрыве газа в Махачкале увеличилось до двух
В Махачкале скончался второй ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме. Об этом 18 января сообщило следственное управление СК РФ по Республике Дагестан.
Утром 18 января в частном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 20 кв. м. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Двое детей погибли, еще три человека госпитализированы.
В Минздраве Республики рассказали, что состояние пострадавших оценивается как критически тяжелое, они находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Пациентам была оказана вся необходимая экстренная помощь.
По версии следствия, причиной произошедшего в частном доме стала утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Ведется проверка.