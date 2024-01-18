Число погибших в результате взрыва газа в доме в Махачкале увеличилось до двух
В результате хлопка газа в частном доме в Махачкале погибли двое детей, три человека пострадали. Об этом в четверг, 18 января, сообщает следственное управление СК России по Республике Дагестан.
По версии следствия, причиной произошедшего в частном доме по улице Газопроводной в Махачкале стала утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Региональный главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.
Утром 18 января в частном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 20 кв. м. Тогда источник «Известий» рассказал, что в результате произошедшего четыре человека пострадали и один погиб. Собеседник добавил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.