Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Недвижимость
Эксперты объяснили рост числа ипотечных сделок в Москве
Мир
Британский историк предрек ВС РФ решающий прорыв в 2024 году
Мир
Лавров назвал враньем заявления Зеленского в Давосе о событиях вокруг Украины
Мир
Вооруженные силы Пакистана перешли в режим «чрезвычайно высокой боеготовности»
Политика
В ГД указали на понимание Германией бессмысленности поставок ракет Taurus Киеву
Спорт
МОК повторно проверит отобравшихся на олимпиаду спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Лавров заявил о постоянном присутствии «добрых советов» Запада на Южном Кавказе
Политика
Эксперт исключил возможность военного противостояния между Ираном и Пакистаном
Мир
Лавров назвал выборы на Украине инсценировкой в интересах Запада
Общество
Посвященная годовщине прорыва блокады Ленинграда церемония прошла в Петербурге
Мир
Лавров указал на прочность отношений России и КНР
Авто
Бывший завод Mercedes в Подмосковье стал складом машин из Китая
Мир
Лавров назвал жалкими оправдания США за удары по территории Йемена

В минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

0
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Frank Molter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшие при взрыве газа в доме в Махачкале находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом 18 января сообщили в минздраве республики Дагестан.

«Состояние крайне тяжелое. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра, переведены на аппарат искусственной вентиляции легких», — рассказал врач-комбустиолог Магомед Ахмедов.

Медик отметил, что пострадавшим оказана вся необходимая экстренная помощь.

Дверной прием: что мешает принятию закона о штрафах за недопуск газовщиков в дома
И почему правительство предлагает доработать инициативу

Утром 18 января в частном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 20 кв. м. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В результате происшествия погиб ребенок, еще четыре человека пострадали.

По версии следствия, причиной произошедшего в частном доме по улице стала утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Ведется проверка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024