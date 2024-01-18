В минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
Пострадавшие при взрыве газа в доме в Махачкале находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом 18 января сообщили в минздраве республики Дагестан.
«Состояние крайне тяжелое. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра, переведены на аппарат искусственной вентиляции легких», — рассказал врач-комбустиолог Магомед Ахмедов.
Медик отметил, что пострадавшим оказана вся необходимая экстренная помощь.
Утром 18 января в частном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 20 кв. м. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В результате происшествия погиб ребенок, еще четыре человека пострадали.
По версии следствия, причиной произошедшего в частном доме по улице стала утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Ведется проверка.