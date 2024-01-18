Состарились в месте: российские санатории изношены на 70%

Около 40% санаториев одного из самых востребованных в России курортов Кавминводы нуждаются в реконструкции, сообщил «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников. По оценке правительства Ставропольского края , на решение этой проблемы потребуется не менее 50 млрд рублей. Ситуация на Ставрополье характерна и для страны в целом — серьезный ремонт требуется не менее 70% здравниц, отмечают представители отрасли. При этом спрос на оздоровительный отдых с каждым годом растет как минимум на 15%, в пик сезона мест всем желающим не хватает, отмечают туроператоры.

В реновации нуждаются до 70% санаториев

Почти половина (40%) санаториев одного из самых популярных курортов России, Кавказских Минеральных Вод, нуждается в реконструкции, сообщил «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников.

— Крайне важный межведомственный вопрос, который тормозит развитие туризма в регионе, — обновление санаторно-курортного фонда. Надо привлекать инвесторов, механизмы для этого есть: государственно-частное партнерство, концессионные соглашения и соглашения с инвестиционными обязательствами, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Всего на реконструкцию номерного фонда санаториев Кавминвод потребуется не менее 50 млрд руб., рассказали «Известиям» в правительстве Ставропольского края. Ранее привести весь номерной фонда курорта в нормативное состояние до конца 2028 года поручил президент Владимир Путин.

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, в ближайшие годы инвестиции в строительство санаторно-курортных объектов составят 78,5 млрд рублей. Число мест в них вырастет более чем на 22 тысячи, возможности для размещения на Кавминводах увеличатся почти на 50%, рассказал он «Известиям».

— Ведем работу по созданию четырех инвестиционных площадок на Кавказских Минеральных Водах: в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Пятигорске, — пояснил Владимир Владимиров.

По оценке медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, в реновации номерного фонда и инфраструктуры нуждаются не менее 70% санаториев в России.

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— У нас в стране 1800 здравниц, из них лишь 15–20% обладают относительно современной инфраструктурой. Почти все санатории за исключением 40–50 объектов были построены до 1990 года, — рассказал он «Известиям».

Проблема с реновацией старых объектов связана и с тем, что советские строительные проекты сами по себе не отвечают современным требованиям. В частности, в таких санаториях малые по площади номера, заметил Михаил Данилов.

Нехватка мест

Проблема изношенной инфраструктуры санаториев накладывается на их востребованность. По данным Росстата, усредненная загрузка номеров в санаторно-курортных объектах за 11 месяцев прошлого года составила 50%. Однако туроператоры сообщили «Известиями», что спрос на отдых в российских санаториях в 2023 году в полтора раза превысил предложение, а средняя загрузка популярных объектов приблизилась к 95%.

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, спрос на услуги санаториев превышает предложение «на десятки процентов».

— Загрузка здравниц-лидеров в Ставропольском крае, Белокурихе и Сочи высока. Последние три года вводилось мало новых подобных объектов, при этом спрос на медицинский туризм увеличивался на 10–15% в год, — сказал он.

Сергей Ромашкин подчеркнул, что в России необходимо вводить больше санаториев, чтобы компенсировать рост спроса на медицинский туризм.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Многие инвесторы, которые планировали начать реализацию таких проектов в 2020–2021 годах, перенесли их старт на 2022–2023-й из-за ковида. Мы надеемся, что 2024 год изменит ситуацию. Темпы строительства, я думаю, будут ускоряться, и, возможно, большее количество новых объектов мы увидим уже в следующем году, — заметил вице-президент АТОР.

В качестве альтернативы загруженным санаториям Ставрополья Сергей Ромашкин порекомендовал рассмотреть здравницы вокруг городов-миллионников.

— Огромные санаторные мощности сосредоточены в Подмосковье, Ленинградской области, Татарстане. При этом в таких поездках для жителей Москвы и Санкт-Петербурга минимальна транспортная составляющая — можно сэкономить на дороге. А загрузка этих санаториев ниже, чем у здравниц Кавказских Минеральных Вод, — сказал он.

Повышенный спрос на услуги здравниц некоторые из них трансформировали в рост среднего чека. В частности, о росте затрат туристов на 20% «Известиям» сообщил коммерческий директор сети санаториев «Плаза» Дмитрий Семакин.

— В наших санаториях в Кисловодске и Железноводске мы используем динамическую систему ценообразования, контролируя загрузку объектов через корректировку тарифов. Это позволяет получать оптимальную равномерную загрузку в течение всего года в пределах 80–85%, — сказал он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Дмитрий Семакин также отметил, что в последнее время фактор сезонности в санаториях Кавминвод нивелируется: объекты пользуются популярностью не только в традиционный весенний и осенний периоды, а круглый год.

Привлекать инвесторов

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «отмечают растущий спрос на услуги санаторно-курортного комплекса, а также создавшиеся привлекательные условия для инвестиций в развитие этой сферы».

— Ряд таких проектов может получить поддержку по программе льготного кредитования крупных отелей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы решили продлить конкурсный отбор по ней на месяц, до 20 февраля. Это позволит поддержать больше проектов, — рассказали в ведомстве.

Речь идет о постановлении правительства №141 от 9 февраля 2021 года. Согласно ему, инвесторы могут претендовать на льготные займы на строительство гостиниц, многофункциональных комплексов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.

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— В рамках текущего отбора от 24 регионов к нам поступили заявки на 46 гостиничных проектов на 11,3 тыс. номеров, а также проекты трех горнолыжных курортов и одного аквапарка. В числе заявок — строительство четырех санаториев из Краснодарского, Ставропольского края и Москвы на 95, 120, 267 и 174 номеров, — пояснили в Минэке.

В ведомстве ожидают, что благодаря дополнительному месяцу число проектов может увеличиться с 46 до более чем ста.

Там добавили, что действуют и другие меры поддержки — например, консолидированный объем оказанной финансовой поддержки объектам санкура в рамках Национальной гарантийной системы за 11 месяцев прошлого года составил порядка 440 млн рублей.

По словам Михаила Данилова, льготное кредитование — это продуктивная мера, которая «работала и будет работать».

— Другой вопрос, что инвесторы не настолько быстро и охотно приходят в санаторный сегмент, в отличие от отельного. Вход в санаторный бизнес сложнее: нужно формировать медицинскую базу, обновлять ее инфраструктурно. Это другой уровень навыков и рисков, — отметил эксперт.

Санаторный бизнес обладает невысокой рентабельностью, продолжил он. Поэтому сейчас реализуется лишь 20–25 инвестиционных проектов по санаториям на всю страну. Эти объекты здравниц будут введены в эксплуатацию с 2025 по 2028 год.