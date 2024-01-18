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Самолет МЧС РФ с группой эвакуированных россиян из Газы приземлился в Домодедово

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Самолет Ил-76 МЧС России с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом 18 января сообщило ведомство в Telegram-канале.

Спецборт доставил в Россию еще 35 человек, в том числе 25 детей.

На сегодняшний день эвакуированы 1193 граждан РФ и членов их семей, добавили в министерстве.

Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа
И сколько может продлиться наземная операция Израиля в палестинском анклаве

В декабре глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Решение о выводе оперативной группы было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого, 13 ноября, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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