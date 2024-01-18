Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа машиностроительным конструкторским бюро (МКБ) «Радуга» в Московской области и ознакомился с перспективными образцами ракетного вооружения. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, глава ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.

«Министру обороны РФ представили крылатые ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения», — уточнили в ведомстве.

Генеральный директор МКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил министру обороны, что дальность одного из изделий, производство которого было увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Шойгу в свою очередь потребовал увеличить дальность изделия до 300 км и более.

Среди прочего гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил об испытании новой ракеты с дальностью 310 км. При этом ее стоимость была снижена, а мощность — в два раза увеличена, добавил он.

«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве», — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, Богатиков проинформировал Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, при этом объемы выпуска высокоточных средств поражения после начала спецоперации по защите Донбасса были увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз.

«Мы, в принципе, по отдельным элементам за первое полугодие выполним задачу гособоронзаказа и перейдем сразу на 2025 год», — добавил глава МКБ.

12 января сообщалось, что Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их. По итогам проверки предприятия глава Минобороны провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, отметив, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения авиабомб калибра 250, 500 и 1 500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе спецоперации.

Ранее, 11 января, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения отметил, что в 2023 году все запланированные поставки востребованных вооружений были выполнены по графику.

25 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Как отметил политик, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.