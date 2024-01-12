Шойгу поручил КТРВ модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные. Об этом министр заявил 12 января в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области.

В ходе визита на предприятие Шойгу проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

Генеральный директор Корпорации Борис Обносов доложил генералу армии, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз. По его словам, это стало возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7.

Шойгу представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения. По итогам проверки предприятия Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления. В ходе него он отметил, что «управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции».

Глава Минобороны поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которые имеются в достаточном количестве.

«Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», — заключил министр.

Ранее, 11 января, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения отметил, что в 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены по графику.

Он обратил внимание, что серия недавних «интенсивных и результативных» ударов по военным объектам на Украине «подтверждает успешную и эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса в течение 2023 года».

До этого, 2 января, Минобороны также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. В тот раз целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

25 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Как отметил политик, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.