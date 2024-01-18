Российские автомобили подорожали за год в среднем на 44%
Средняя стоимость автомобилей российского производства за год (с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года) выросла на 44%, до 1,25 млн рублей. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об итогах и перспективах авторетейла, передает ТАСС.
При этом, по словам Подщеколдина, китайские автобренды за год увеличили цены в среднем на 30% — до 3,25 млн рублей. Компании из КНР в основном повышали стоимость автомобилей из-за курса валют, отметил он.
Как подчеркнул глава РОАД, сейчас российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Количество дилерских центров, реализующих китайские автомобили, достигло 2,1 тыс.
В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.
В январе 2024 года запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в России оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом рассказали авторетейлеры, сообщили «Ведомости» 18 января. По словам собеседников издания, такая ситуация продлится несколько месяцев и вынудит дилеров вводить скидки на автомобили.