Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Недвижимость
Эксперты объяснили рост числа ипотечных сделок в Москве
Мир
Британский историк предрек ВС РФ решающий прорыв в 2024 году
Мир
Лавров назвал враньем заявления Зеленского в Давосе о событиях вокруг Украины
Мир
Вооруженные силы Пакистана перешли в режим «чрезвычайно высокой боеготовности»
Политика
В ГД указали на понимание Германией бессмысленности поставок ракет Taurus Киеву
Спорт
МОК повторно проверит отобравшихся на олимпиаду спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Лавров заявил о постоянном присутствии «добрых советов» Запада на Южном Кавказе
Политика
Эксперт исключил возможность военного противостояния между Ираном и Пакистаном
Мир
Лавров назвал выборы на Украине инсценировкой в интересах Запада
Общество
Посвященная годовщине прорыва блокады Ленинграда церемония прошла в Петербурге
Мир
Лавров указал на прочность отношений России и КНР
Авто
Бывший завод Mercedes в Подмосковье стал складом машин из Китая
Мир
Лавров назвал жалкими оправдания США за удары по территории Йемена

Российские автомобили подорожали за год в среднем на 44%

Глава РОАД Подщеколдин: российские авто в среднем подорожали на 44% за год
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя стоимость автомобилей российского производства за год (с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года) выросла на 44%, до 1,25 млн рублей. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об итогах и перспективах авторетейла, передает ТАСС.

При этом, по словам Подщеколдина, китайские автобренды за год увеличили цены в среднем на 30% — до 3,25 млн рублей. Компании из КНР в основном повышали стоимость автомобилей из-за курса валют, отметил он.

Как подчеркнул глава РОАД, сейчас российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Количество дилерских центров, реализующих китайские автомобили, достигло 2,1 тыс.

Россияне потратили на новые машины 2,83 трлн рублей за год

В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

В январе 2024 года запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в России оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом рассказали авторетейлеры, сообщили «Ведомости» 18 января. По словам собеседников издания, такая ситуация продлится несколько месяцев и вынудит дилеров вводить скидки на автомобили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024