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В Британии одобрили законопроект о высылке нелегалов в Руанду

Палата общин Великобритании приняла закон о высылке нелегалов в Руанду
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Фото: Unsplash/Marcin Nowak
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Палата общин Великобритании 17 января приняла законопроект о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 320 парламентариев, против высказались 276.

Соглашение с Руандой подразумевает исключение возможности высылки мигрантов в родные страны, где им может грозить опасность. Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности депортируемых мигрантов оспорить это решение в суде.

Обсуждение законопроекта фактически привело к расколу правящей консервативной партии. Около 60 депутатов поддержали поправки к тексту законопроекта, которые были призваны ужесточить его. В частности, бывший замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик, покинувший кабмин в декабре, выдвинул два предложения, согласно которым просители убежища не должны иметь юридической возможности заблокировать их высылку из королевства, а Европейский суд по правам человека не должен обладать полномочиями отменить их отправку в Руанду в последний момент.

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Ранее, 1 января, радиостанция LBC со ссылкой на британское правительство сообщила, что число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш, в 2023 году составило 29,4 тыс., что почти на треть меньше показателей 2022 года.

24 декабря агентство Bloomberg написало, что близкое к рекордному число долгосрочных мигрантов прибыло в Великобританию в 2023 году, что стало проблемой для премьер-министра страны Риши Сунака, обещавшего сократить количество мигрантов.

Газета The Times 27 августа сообщила, что в Великобритании думали о том, чтобы выдавать нелегальным мигрантам браслеты слежения, чтобы сэкономить деньги на их содержании.

До этого, 6 августа, в Великобритании решили увеличить штрафы для работодателей, нанимающих на работу нелегалов. Объем взысканий увеличили в три раза, до £60 тыс. ($76,4 тыс.).

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