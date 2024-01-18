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Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине

Стубб: Финляндия может стать посредником в установлении мира на Украине
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Фото: Global Look Press/Mihkel Maripuu
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Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира на Украине. Об этом 17 января заявил кандидат в президенты страны Александр Стубб в эфире Yle.

«Финляндия выбрана председателем ОБСЕ на 2025 год… В этой связи Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о конфликте на Украине на предвыборных дебатах.

Как отметил Стубб, у него хорошие отношения с Россией, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, для установления мира необходимы международные мандаты, а не двусторонние отношения.

Кандидат в президенты Финляндии подчеркнул, что страна не должна разрывать связи с Китаем, несмотря на его противостояние с США. Он также считает, что президент Финляндии обязан ладить со всеми президентами США, включая Дональда Трампа.

Кроме того, Стубб выразил мнение, что в ближневосточном конфликте Финляндия должна оказывать гуманитарную помощь, при необходимости направить миротворческие войска, участвовать в переговорах о создании двух государств.

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Ранее, 11 января, Стубб заявил, что не будет поддерживать политические отношения с Россией в случае своего переизбрания до завершения конфликта на Украине. Он заявил, что будет придерживаться курса безоговорочной поддержки Киева, а также останется политическим и экономическим партнером США независимо от того, кто станет президентом после грядущих выборов.

3 сентября Стубб призвал мировое сообщество оказать давление на Киев и Москву, чтобы добиться дипломатического решения конфликта на Украине. Однако он также высказал мнение, что конфликт, вероятно, не завершится в следующем году, а продлится еще несколько лет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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