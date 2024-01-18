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Депутат ГД заявил о необходимости изменений в законах для борьбы с буллингом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В российское законодательство необходимо внести изменения для более эффективной борьбы со школьной травлей, буллингом. Об этом 17 января заявил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Артем Метелев.

Он отметил, что агрессия среди подростков была всегда, но в последнее время она стала более жестокой. По статистике, жертвой буллинга становится каждый второй подросток. По словам депутата, травля может являться причиной самоубийств среди подростков. Рост числа попыток суицида составляет порядка 40–50% в год. Также буллинг часто становится причиной шутинга в школах, когда дети берут в руки оружие и расстреливают своих сверстников.

По мнению Метелева, для более эффективной борьбы с буллингом необходимы изменения в законодательство страны.

«Поэтому мы считаем, что сегодняшнее законодательство и сегодняшние меры, которые принимает государство, оно старается профилактировать и снижать подростковую агрессию, они недостаточны. Когда мы начали изучать этот вопрос и думать о том, что должно войти в будущие законопроекты, мы увидели, что, во-первых, нет такого понятия, как буллинг, подростковая травля, агрессия и прочее. Нет понятия, значит, нет регулирования, значит, механизмы в отношении организаторов этой травли, жертв этой травли не могут быть полноценно применены и нужно использовать для этого другие какие-то законы», — сказал депутат.

Также он заявил, что пик подростковой травли приходится на детей, возраст которых 11–12 лет. Индивидуально-профилактической работы в этой возрастной категории очень сложно применить. Как правило, организатор травли не может встать на учет, к нему редко применяется система профилактики, поскольку не достиг 14 лет. В свою очередь, школа старается как-то внутри себя урегулировать этот вопрос, но иногда это не получается и некоторые дети держат в страхе всю школу. Метелев указал, что именно поэтому в законодательстве нужно уточнить, как применять индивидуально-профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и детей, не достигших возраста 14 лет.

Депутат обратил внимание и на то, что школы часто скрывают факты буллинга, поскольку это отражается на ее рейтингах и финансировании. Необходимо изменение сложившейся парадигмы. Директор школы должен быть заинтересован сообщать о факте подростковой агрессии в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних.

Помимо этого, родители должны нести ответственность за своего ребенка, который занимается травлей других детей. В настоящий момент, в случае подачи судебного иска за оскорбление, накладывается штраф в размере 500 рублей. По мнению Метелева, нужно создать спецкурсы профилактирования подростковой агрессии и принудительно предлагать, если выявлен факт подростковой агрессии, проходить эти курсы ребенку вместе со своими родителями.

«Тогда и сам родитель будет понимать, что происходит в его семье, и нести ответственность, и ребенок в том числе. Это и работа с психологом, какое-то социальное участие и многое другое, должны заниматься специалисты и правительство. Если семья отказывается от этого, то заплатит штраф более высокого порядка, чем сейчас», — подчеркнул он.

Метелев добавил, что имеются различные предложения, что должно быть в законопроекте по борьбе с буллингом. Его концепция уже готова, сейчас проходят обсуждения с экспертами. Депутат считает, что в данном вопросе надо действовать очень аккуратно, не нужно, чтобы сам закон стал грозным оружием и испортил жизнь детям и учителям.

По его словам, соответствующие изменения в законодательство будут рассматриваться на ближайшей сессии Госдумы, а советоваться о них будут с педагогами и родителями.

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Накануне первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о проведении первого заседания рабочей группы по разработке законопроекта против травли в школах, на котором обсудят введение административной ответственности для родителей детей, занимающихся травлей.

6 октября юрист, общественный деятель Анна Аникейчик в беседе с «Известиями» рассказала, как действовать, если ребенок подвергся травле, и как можно получить компенсацию. По ее словам, в первую очередь надо зафиксировать всевозможные доказательства произошедших конфликтных ситуаций. Далее на имя директора школы необходимо подать заявление с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, приложив собранные доказательства. Если обидчику вашего ребенка до 14 лет, с иском о возмещении вреда следует обращаться к школе, а если он старше — к его родителям или к нему лично. Следующим возможным шагом Аникейчик назвала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, инспектору по делам несовершеннолетних, в полицию, прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, в департамент образования.

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