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В Госдуме обсудят наказание для родителей травящих сверстников детей

Лантратова: Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова 16 января сообщила о проведении первого заседания рабочей группы по разработке законопроекта против травли в школах, на котором обсудят введение административной ответственности для родителей детей, занимающихся травлей.

«Сегодня в Госдуме состоится первое заседание рабочей группы, которая занимается разработкой закона против травли в учебных заведениях. Законопроект уже разработан, но есть спорные положения, которые, возможно, будут доработаны. В частности, предстоит обсудить, требуется ли вводить административное наказание для родителей детей, занимающихся травлей», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отметила Лантратова, бывают ситуации, когда родители сами находятся в полном отчаянии и не знают, как повлиять на ребенка. При этом вместо помощи им будет выписываться штраф.

С другой стороны, по мнению представителей родительского сообщества, для некоторых оплата штрафа может стать синонимом вседозволенности — «заплатил и проблема решена». Они считают, что в таком случае штраф не является мерой, способной изменить ситуацию, поскольку воспитываются не оплачивающие его родители. Однако Лантратова указала, что другая часть родительского сообщества, наоборот, эту идею поддерживает. В качестве примера приводитcя Германия, где существует уголовная ответственность за кибертравлю.

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Ранее, 11 января, психолог, бренд-стратег и основатель компаний Simuran Consulting Владмира Симуран рассказала «Известиям», как справиться с критикой и хейтом. По ее словам, если понятно, что цель человека — не решить вопрос, а постоянно негативить, искать виноватых, устраивать скандалы, то психолог рекомендовала задуматься, нужно ли общение с таким человеком. Главное — не терпеть, а действовать, но в рамках экологичности, отметила Симуран.

6 октября юрист, общественный деятель Анна Аникейчик в беседе с «Известиями» рассказала, как действовать, если ребенок подвергся травле и как можно получить компенсацию. По ее словам, в первую очередь надо зафиксировать всевозможные доказательства произошедших конфликтных ситуаций. Далее на имя директора школы необходимо подать заявление с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, приложив собранные доказательства. Если обидчику вашего ребенка до 14 лет — с иском о возмещении вреда следует обращаться к школе, а если он старше — к его родителям или к нему лично. Следующим возможным шагом Аникейчик назвала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, инспектору по делам несовершеннолетних, полицию, прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, в департамент образования.

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