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Прокуратура Башкирии поставила на контроль расследование дела о беспорядках в Баймаке

Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход дела о массовых беспорядках
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Прокуратура Башкирии поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в городе Баймак, в результате которых пострадали полицейские. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 17 января.

«Для координации действий правоохранительных органов на место выехали сотрудники прокуратуры региона», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ведомством организована проверка соблюдения законодательства о проведении публичных мероприятий.

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Ранее в этот день сообщалось о возбуждении следственными органами Башкирии уголовного дела по чч. 1, 2 ст. 212 Уголовного кодекса (УК) РФ («Массовые беспорядки»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, ранее в соцсетях и мессенджерах с целью организации массовых беспорядков в республике были опубликованы призывы к населению выйти на протест около Баймакского районного суда, где проходило рассмотрение уголовного дела в отношении экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Мужчина обвиняется в возбуждении ненависти и унижении достоинства группы лиц по признакам расы и национальности.

Поддавшиеся на эти призывы граждане вышли на несанкционированную акцию протеста, требуя освобождения обвиняемого от уголовного процесса.

Между тем суд приговорил Алчинова к четырем годам колонии. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

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