Прокуратура Башкирии поставила на контроль расследование дела о беспорядках в Баймаке
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- Прокуратура Башкирии поставила на контроль расследование дела о беспорядках в Баймаке
Прокуратура Башкирии поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в городе Баймак, в результате которых пострадали полицейские. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 17 января.
«Для координации действий правоохранительных органов на место выехали сотрудники прокуратуры региона», — отмечается в сообщении.
Кроме того, ведомством организована проверка соблюдения законодательства о проведении публичных мероприятий.
Ранее в этот день сообщалось о возбуждении следственными органами Башкирии уголовного дела по чч. 1, 2 ст. 212 Уголовного кодекса (УК) РФ («Массовые беспорядки»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
По версии следствия, ранее в соцсетях и мессенджерах с целью организации массовых беспорядков в республике были опубликованы призывы к населению выйти на протест около Баймакского районного суда, где проходило рассмотрение уголовного дела в отношении экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Мужчина обвиняется в возбуждении ненависти и унижении достоинства группы лиц по признакам расы и национальности.
Поддавшиеся на эти призывы граждане вышли на несанкционированную акцию протеста, требуя освобождения обвиняемого от уголовного процесса.
Между тем суд приговорил Алчинова к четырем годам колонии. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.