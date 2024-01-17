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Правоохранители пострадали в массовых беспорядках в Башкирии

СК РФ: полицейские пострадали в массовых беспорядках в Башкирии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Башкортостане в массовых беспорядках на акциях протеста у Баймакского суда пострадали полицейские. Возбуждено уголовное дело. Об этом СК РФ сообщил в Telegram-канале 17 января.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — указано в сообщении.

По версии следствия, ранее в социальных сетях и мессенджерах были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского суда в период прохождения там судебного заседания по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Алчинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Участники митинга требовали освобождения обвиняемого от уголовного процесса, из-за чего и устроили массовые беспорядки.

В СК сообщили, что в ходе беспорядков протестующие применяли насилие, в том числе с помощью предметов, используемых в качестве оружия. В результате пострадали несколько человек, среди которых были и правоохранители.

Сейчас следователи совместно с полицией устанавливают участников акции, причастных к совершенным преступлениям.

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17 января председатель общественного совета МВД по республике Рафаил Диваев сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии. Он заявил, что уголовное дело возбуждено по 212 статье УК РФ в отношении участников несанкционированных акций протеста в Баймаке. Председатель общественного совета подчеркнул, что это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки являются угрозой для национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное, отметил он.

Ранее в этот день Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. По версии следствия, 28 апреля прошлого года Алчинов выступил на сходе граждан и высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения.

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