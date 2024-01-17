В Башкирии возбудили уголовное дело о массовых беспорядках

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии. Об этом 17 января сообщил председатель общественного совета МВД по республике Рафаил Диваев.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 212 УК РФ в отношении участников несанкционированной акции в городе Баймаке.

«Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем», — заявил Диваев журналистам.

Ранее в этот день Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Алчинова взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, 28 апреля 2023 года Алчинов выступил на сходе граждан и высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения.