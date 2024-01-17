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Экоактивиста из Башкирии отправили в колонию за возбуждение ненависти

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Фото: Соцсети
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Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. Об этом 17 января в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

По версии следствия, 28 апреля 2023 года Алчинов выступил на сходе граждан и высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Алчинова взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, как отмечает пресс-служба, суд вынес частные определения в адрес главы администрации Баймакского района за отсутствие профилактической работы в противодействии экстремистской деятельности, а также в адрес начальника ОМВД России по Баймакскому району.

В этот же день в Белгороде задержали пять членов группы, которые нападали на прохожих, снимали свои действия на камеру и затем выкладывали ролики в Сеть. В отношении них возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство).

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