В Белгороде задержаны пятеро членов нападавшей на прохожих группы

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из шести членов группы, которые нападали в Белгороде на прохожих, снимали свои действия на камеру и затем выкладывали ролики в Сеть. Об этом в среду, 17 января, сообщили в прокуратуре региона.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Возбуждены уголовные дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство).

Причастные к преступлениям лица устанавливаются, проводятся мероприятия по их задержанию.

Среди прочего губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил накануне в своем Telegram-канале, что оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет региональное УФСБ России.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем», — добавил глава региона.

16 января в УМВД РФ по Белгородской области сообщили, что в столице региона сотрудники полиции проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. Позднее в тот день в СК РФ рассказали, что в ходе разыскных мероприятий была установлена личность одного из членов группы, им оказался 17-летний местный житель.