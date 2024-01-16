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СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде

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Фото: СК РФ
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В Белгородской области сотрудники местного главка Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело из-за размещенной в СМИ информации о нападениях подростков на жителей региона. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в официальном Telegram-канале СК России.

В материале отметили, что были выявлены публикации с видео- и фотоизображениями, на которых группа молодых людей избивает и оскорбляет местных жителей, выкладывая соответствующие видео в интернет. Органами СК России по Белгородской области было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности») и ч. 3 ст. 30, пп. «ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»).

«В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена личность 17-летнего местного жителя, являющегося азербайджанцем, причастного к указанным противоправным деяниям», — подчеркнуло ведомство.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, нацеленные на установление и задержание всех лиц, причастных к преступлению.

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Ранее в этот день управление МВД РФ по Белгородской области рассказало, что в столице региона сотрудники полиции проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. Устанавливаются личности и обстоятельства произошедшего.

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