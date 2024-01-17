Вильфанд развеял миф о морозах на Крещение

Среднего понижения температуры на Крещение 19 января не существует, в этот день могут наступить как морозы, так и оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды 17 января.

«В целом этот день, если анализировать метеорологическую статистику, ничем не отличается от других», — сказал эксперт.

Специалист отметил, что согласно данным метеорологической станции на ВДНХ, абсолютный максимум температуры в Москве для 19 января был зафиксирован в 2007 году и составил плюс 6,3 градуса. Абсолютный минимум наблюдался 19 января 2008 года — минус 30,8 градуса.

По словам Вильфанда, ночью и в первой половине дня 19 января в Москве будет очень сложная погода. Сильный ветер и метель, снежные заносы, а также гололедица ожидают горожан в Крещение.

На этой же пресс-конференции эксперт рассказал, что температура воздуха в Москве в крещенскую ночь поднимется до –3 градусов, ожидается метель. По его словам, в ночь на 19 января в Московской области средняя температура будет –2…–7 градусов, днем она повысится до –2 и даже 0. При этом к вечеру пятницы столбик термометра снова опустится до –12 градусов.

В этот же день москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник. 18 января сугробы вырастут на 10 см, до 44–54 см, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до –15…–18 градусов, в Подмосковье — до –15…–20.

11 января сильный снегопад обрушился на некоторые регионы России. Пробка почти на 10 км образовалась на Центральной кольцевой автодороге под Звенигородом. Как рассказали очевидцы, фуры не могли заехать в гору из-за сильного снегопада. В Краснодаре после снегопада улицы превратились в катки из-за гололедицы. А в Петербурге действовал «желтый» уровень погодной опасности.