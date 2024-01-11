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Сильный снегопад обрушился на некоторые регионы России

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Пробка почти на 10 км образовалась на Центральной кольцевой автодороге под Звенигородом. Как сообщают очевидцы, фуры не могут заехать в гору из-за сильного снегопада, сообщает телеканал «Известия». Водителям рекомендуют использовать объездные пути. В Краснодаре после снегопада улицы превратились в катки. На дорогах гололедица, по словам очевидцев, машины не могут выехать из дворов. Северную столицу этой ночью накрыла сильная метель. В Петербурге действовал «желтый» уровень погодной опасности. Коммунальные службы устраняют последствия стихии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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