Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале формирования параметров переговоров о членстве Украины в Евросоюзе призвано продемонстрировать мнимую динамику процесса. Об этом «Известиям» 17 января заявил политолог Александр Асафов.

Ранее в среду Урсула фон дер Ляйен сообщила на пленарной сессии Европарламента, что ЕК начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз, для этого законодательство страны проверят на соответствие европейскому.

«Процесс принятия Украины в Евросоюз двигается от одной мертвой точке к другой. Все эти процедуры являются продолжением обещаний, которые должны вселять уверенность, что этот самый процесс есть. Конечно, вступление Украины в ЕС может случиться волюнтаристки, в нарушение всех правил и процедур. Тем не менее многое указывает на отсутствие консенсуса внутри Евросоюза, поскольку есть непонимание, как это всё финансировать, откуда брать деньги, что будет с экономикой после возможного вступления и масса других вопросов», — сказал Асафов.

По его словам, подобные заявления нацелены на демонстрацию динамики, поскольку те, кого режим президента Украины Владимира Зеленского бросает на фронт, должны верить в то, что их примут в ЕС и НАТО.

14–15 декабря 2023 года в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения членства Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе. Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Издание подчеркнуло, что голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.