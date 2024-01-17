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Портал GFP сохранил за ВС РФ звание второй сильнейшей армии мира

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Россия сохранила за собой статус второй сильнейшей военной державы в мире, уступив лишь США, по версии портала Global Firepower (GFP). Из опубликованного 17 января рейтинга следует, что оценочный индекс Вооруженных сил (ВС) РФ увеличился до отметки 0,0702 по сравнению с 0,0714 годом ранее.

В пятерку сильнейших стран также вошли Китай, Индия и Южная Корея, заняв третье, четвертое и пятое места соответственно. С шестого по десятое место в списке расположились Великобритания, Япония, Турция, Пакистан и Италия. Франция заняла 11-е место, Израиль, Украина и Германия находятся на 17-й, 18-й и 19-й позициях.

При составлении рейтинга учитывалось более 60 факторов, в том числе количество военных подразделений, а также финансовые и логистические возможности. Эксперты провели оценку армий 145 стран. Ежегодный рейтинг GFP публикуется с 2006 года. Специалисты оценивают возможности каждой страны вести военные действия на суше, море и в воздухе.

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Ранее, 16 января, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука признал превосходство российских дронов. По его словам, армия России имеет возможность поражать участки украинской территории даже в ночное время суток. До этого, 30 декабря, отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос указал, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

3 января координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

До этого, 25 декабря, вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Как отметил политик, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.

9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось.

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