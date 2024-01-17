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Филиппины усилят военное сотрудничество с США для противодействия Китаю

Глава МО Филиппин: страна расширит военное сотрудничество с США из-за Китая
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Danny Gonzalez
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Филиппины планируют активизировать военное взаимодействие с США и их союзниками в связи с якобы «более агрессивным поведением» Китая. Об этом 17 января заявил агентству Bloomberg министр обороны страны Гилберто Теодоро.

«Мы хотели бы наращивать наши возможности, чтобы вносить более эффективный вклад в региональную стабильность», — сказал он журналистам.

По словам Теодоро, в укрепление филиппино-американского военного партнерства вложено много средств с обеих сторон. При этом он надеется, что оборонная стратегия Вашигтона в Индо-Тихоокеанском регионе останется прежней после предстоящих в ноябре выборов президента США.

Журналисты также отметили, что в отношениях Филиппин с КНР растет напряженность из-за территориальных споров в акватории Южно-Китайского моря. В частности, ранее в этом месяце военно-морские и военно-воздушные силы Китая провели в этом районе совместное патрулирование, в то время как США и Филиппины проводили там учения.

Кроме того, накануне Пекин выразил недовольство в связи с тем, что лидер Филиппин Фердинанд Маркос-младший поздравил победившего на выборах на Тайване Лая Циндэ.

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Ранее, 11 января, США перебросили на Филиппины крупный запас топлива с военной базы на Гавайях, вызвав подозрение в подготовке к возможной войне с Китаем из-за Тайваня.

До этого, в конце августа 2023 года, министерство обороны КНР подчеркнуло, что американская сторона не является участником спора по ситуации в Южно-Китайском море и не имеет права «раздавать указания» по этой проблеме.

Между тем в мае того же года США подтвердили обязательство помощи Филиппинам в случае вооруженного нападения на вооруженные силы страны, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана и в том числе в Южно-Китайском море.

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