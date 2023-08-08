Минобороны КНР оценило попытки США «командовать» в Южно-Китайском море

США не являются участником спора по ситуации в Южно-Китайском море и не имеют права «раздавать указания» по этой проблеме. Об этом заявило во вторник, 8 августа, министерство обороны КНР на своем сайте, комментируя инцидент с филиппинским судном на отмели Аюнгин.

«США не являются заинтересованной стороной в проблеме Южно-Китайского моря, не имеют права давать указания по этому вопросу», — отметили в китайском военном ведомстве.

Кроме того, Пекин призвал Филиппины прекратить все провокации в связи с инцидентом на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ). В минобороны КНР уточнили, что примут все меры для защиты суверенитета страны.

В этот же день власти КНР потребовали от Филиппин вывести военнослужащих и оборудование с отмели Аюнгин.

Ранее, 6 августа, корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин. Манила указала, что из-за этого экипаж филиппинского корабля не выгрузил припасы, в том числе продовольствие, воду и топливо для военнослужащих Филиппин, дислоцированных на Сьерра-Мадре на отмели Аюнгин.

После этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил Филиппинам поддержку в связи с инцидентом. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения США будут вынуждены действовать в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.

Ранее, 3 мая, США подтвердили обязательство помощи Филиппинам в случае вооруженного нападения на вооруженные силы страны, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море.

Филиппинские власти в 1999 году разместили американский десантный корабль «Сьерра Мадре», произведенный еще во времена Второй мировой войны, на данном участке в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, на судне всё время находится небольшое количество военнослужащих государства. Это было сделано для контроля действий Китая в этом регионе. Китай много раз требовал убрать этот корабль и угрожал самолично его отбуксировать.