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Корабль КНР применил водометы против береговой охраны Филиппин

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом 6 августа сообщила береговая охрана Филиппин в социальной сети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что инцидент произошел накануне.

«Береговая охрана Филиппин решительно осуждает еще один инцидент с опасным маневрированием и незаконным использованием водометов береговой охраной Китая против судов береговой охраны в районе отмели Аюнгин», — говорится в сообщении.

В результате данных действий экипаж филиппинского корабля не смог выполнить поставленную перед ним задачу и не выгрузил припасы, в том числе продовольствие, воду и топливо, для военнослужащих Филиппин, дислоцированных на Сьерра-Мадре на отмели Аюнгин, добавили сотрудники береговой охраны страны.

Вооруженные силы Филиппин призвали Пекин «действовать осмотрительно и ответственно» во избежание ошибок и несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу жизни людей.

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Ранее, 3 мая, США подтвердили обязательство помощи Филиппинам в случае вооруженного нападения на вооруженные силы страны, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море.

Филиппинские власти специально в 1999 год разместили американский десантный корабль «Сьерра Мадре», произведенный еще во времена Второй мировой войны, на данном участке в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, на судне всё время находится небольшое количество военнослужащих государства. Это было сделано для контроля действий Китайской Народной Республики (КНР) в этом регионе. Китай много раз требовал убрать этот корабль и угрожал самолично отбуксировать.

Несколько десятилетий ведутся споры между Китаем, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

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