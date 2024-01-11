СМИ сообщили о переброске США топлива на Филиппины на фоне выборов на Тайване

США перебросили на Филиппины крупный запас топлива с военной базы на Гавайях, вызвав подозрение в подготовке к возможной войне с Китаем из-за Тайваня. Об этом в четверг, 11 января, сообщила газета The Manila Times.

«Посольство США на Филиппинах в четверг подтвердило передачу чистого топлива с военного объекта США в Перл-Харборе на Гавайях в коммерческое хранилище в бухте Субик», —— говорится в сообщении.

При этом ранее сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос сообщила, что в Субике уже хранится почти 148 млн л топлива Вооруженных сил США.

Кроме того, Маркос обвинила филиппинское и американское правительства в замалчивании поставок топлива, которое, по ее словам, только усилило подозрения в заготовке военных запасов на Филиппинах «на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США из-за Тайваня».

13 января жители Тайваня выберут президента и членов парламента острова.

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре глава КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.