Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов с учетом распространения информация в соцсетях. Об этом 14 января сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, соответствующие предложения правительству нужно подготовить до 1 июля.

«<...> представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — сказано в тексте поручения.

В конце декабря 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что по всей стране было оказано 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 млрд рублей. Кроме того, он отметил, что денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок как в школах, так и в колледжах кураторам групп.

Тогда же Путин заявил, что оплата труда педагогов в стране должна стать более справедливой, нужно поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже. Глава государства поручил правительству РФ разработать системные предложения для решения проблемы неравномерной оплаты труда учителей в разных субъектах.