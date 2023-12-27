Учителя в Год педагога получили поддержку в размере 53 млрд рублей

Учителя в Год педагога и наставника в России получили поддержку в размере более 53 млрд рублей. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Госсовета.

«Хочу отметить глав субъектов РФ, на вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 млрд рублей», — подчеркнул он.

Кроме того, Кравцов отметил, что денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок как в школах, так и в колледжах кураторам групп.

2023 год по решению президента России Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника.

В этот же день российский лидер заявил, что оплата труда педагогов в стране должна стать более справедливой, нужно поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже. Глава государства поручил правительству РФ разработать системные предложения для решения проблемы неравномерной оплаты труда учителей в разных субъектах.

Ранее, 25 декабря, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.