Путин назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом

Улучшение условий труда педагогов — это один из важнейших вопросов в РФ. Об этом в среду, 27 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета о роли педагога и наставника.

Глава государства подчеркнул, что в 2023 году был принят ряд законодательных решений, которые направлены на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии педагогических форумов и конкурсов профессионального мастерства.

«Важнейший вопрос — это совершенствование системы оплаты труда. <…> Нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране. Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам», — указал Путин.

По его словам, в противном случае в регионах накапливаются разрывы в качестве обучения, появляется дефицит педагогических кадров. По итогу страдает качество преподавания, а это уже нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для детей, добавил российский лидер.

«Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. <…> Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении», — сказал президент.

Ранее, 25 декабря, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.

До этого, 14 декабря, президент РФ в ходе «Итогов года» заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.

Он также отметил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%, и упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%. Кроме того, глава государства также заявил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.