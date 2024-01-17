Штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова открылся в Москве

Штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии «Новые люди» Владислава Даванкова открылся в Москве в среду, 17 января.

Штаб возглавляет депутат Государственной Думы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, а сопредседателем является президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Ранее, 11 января, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

5 января кандидатами в президенты России были зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Даванков от партии «Новые люди». 24 декабря съезд фракции «Новые люди» выдвинул его в кандидаты для участия в выборах президента РФ. По словам председателя счетной комиссии Олега Осипова, в поддержку вице-спикера было 69 бюллетеней, против — ноль.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.