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Тело погибшей в Турции россиянки доставлено в Москву

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Фото: Соцсети
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Тело погибшей в Турции россиянки доставлено в Москву для захоронения. Об этом 16 января сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора филиала туристического страхования «Евроинс» Юлию Алчееву.

«Женщина была застрахована в компаниях «Энергогарант» и «Евроинс» туристическое страхование. Поэтому расходы на репатриацию взяли на себя обе страховые компании», — приводятся слова Алчеевой в Telegram-канале АТОР.

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Накануне издание Sabah написало, что тело 40-летней россиянки Надежды Ярыгиной, которая погибла в турецком городе Кемере, было отправлено в Москву.

10 января подруга погибшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья туристки предполагали, что Ярыгина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, и ее нужно искать именно там.

Ярыгина пропала 4 января, когда вышла из отеля в горы в Кемере. В Турцию женщина приехала еще 30 декабря, а вылететь должна была 8 января, однако на борту самолета она так и не появилась. Ее тело было найдено 12 января. «Известия» поделились кадрами последних часов жизни российской туристки. На них видно, как женщина покидает отель. Она одета в кофту, брюки, обувь на плоской подошве, а в руках несет сумку. Съемка датируется 4 января, Ярыгина вышла из отеля примерно в 08:58 мск.

13 января стало известно, что рядом с ее телом были обнаружены пачки из-под снотворного и пустые бутылки от алкогольных напитков. При этом отмечалось, что подозрительных обстоятельств выявлено не было, поскольку ее тело было найдено целым. Полиция начала расследование в связи с гибелью россиянки.

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