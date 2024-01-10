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Подруга пропавшей в Турции россиянки указала на ошибки турецких служб в ее поиске

Подруга пропавшей в Турции россиянки: «ее ищут не там, где надо»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Родственники и друзья пропавшей в Турции россиянки считают, что женщина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, но местные поисковые отряды и правоохранители не проводят там поиски. Об этом «Известиям» рассказала в среду, 10 января, Евгения Шумакова, подруга пропавшей Надежды Ярыгиной.

Она сообщила, что ее 40-летняя подруга улетела в отпуск в Турцию одна. Она должна была провести его в районе города Кемер c 31 декабря по 8 января.

При этом родные не сомневаются в том, что женщина доехала до места и заселилась в отель, поскольку им предоставили записи с видеокамер оттуда. Также это подтвердили и сотрудники отеля.

Как рассказала Евгения, она связывалась с подругой 31 декабря, а позднее общалась с ней 2 и 3 января.

«Последний раз Надежда была в сети 4 января утром. Далее, по словам сотрудников отеля, она ушла гулять», — сообщила Евгения.

По словам женщины, ее подруга всегда любила гулять в горах одна. Ей нравятся долгие пешие прогулки и она, по словам Евгении, может проходить во время них по 15-20 километров.

Перестав выходить на связь с родными 4 января, Надежда утром 8 января не пришла на посадку в автобус с туристами до аэропорта и не зарегистрировалась на обратный рейс.

Близкие пропавшей женщины обратились к представителям туроператора и в отель с просьбой проверить информацию о туристке. По их просьбе сотрудники отела открыли номер Надежды и обнаружили, что все ее вещи, включая паспорт и документы по туру, находятся внутри.

«Насколько нам известно, ничего не пропало, в номере нет только мобильного телефона. Скорее всего, она взяла его с собой на прогулку, но на данный момент телефон отключен», — сказала Евгения.

После этого начались поиски пропавшей женщины, однако, по словам ее подруги, они ведутся совсем не там, куда она могла пойти.

«На сегодняшний день поиски проводятся на ближайшей территории к отелю, но не проводятся в горах <…>. Мы предполагаем, что она ушла гулять в горы и что-то могло с ней случиться. Возможно, она оступилась, возможно что-то случилось со здоровьем, хотя никаких предпосылок этому не было», — рассказала Евгения.

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9 января факт пропажи в Турции россиянки подтвердили «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье. Там отметили, что по факту произошедшего уже направлены запросы в компетентные органы.

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