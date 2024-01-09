Российская туристка отправилась в горы в Турции и пропала
Российская туристка, отдыхавшая в Турции, пошла одна в горы и пропала. Факт пропажи женщины 9 января подтвердили «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье.
«Происшествие подтверждаем, ничего больше сказать не можем», — сказал представитель генконсульства.
Отмечается, что по факту произошедшего уже направлены запросы в компетентные органы.
Ранее, в сентябре 2022 года, сообщалось о пропаже 47-летнего российского туриста. Спустя 39 дней, 17 октября, нашли его тело возле города Кемер в провинции Анталья. Спасатели сняли тело россиянина с 70-метровой скалы, преодолев для этого около 5 км пешком по горной местности.