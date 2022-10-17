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В Анталье нашли тело пропавшего 39 дней назад россиянина

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Фото: Global Look Press/Lu Zhe
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Возле города Кемер нашли тело российского туриста Владислава Сенговича, пропавшего 39 днями ранее. Об этом 17 октября сообщила Hürriyet.

Тело россиянина заметил турист во время экскурсии на гору Чалыш рядом с Кемером в провинции Анталья. Он сообщил об этом в своем отеле, после чего был вызван поисково-спасательный отряд. Спасатели сняли тело россиянина с 70-метровой скалы, преодолев для этого около 5 км пешком по горной местности.

О пропаже 47-летнего Сенговича сообщалось 8 сентября. Он был опознан по обуви, шортам и футболке, в которых его видели в последний раз. Тело россиянина было доставлено в институт судебной медицины Антальи.

7 октября стало известно о гибели российского в турецком городе Мугла. Он разбился об скалы во время полета на параплане. Тело погибшего удалось вывести с помощью вертолета.

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