В Анталье нашли тело пропавшего 39 дней назад россиянина
Возле города Кемер нашли тело российского туриста Владислава Сенговича, пропавшего 39 днями ранее. Об этом 17 октября сообщила Hürriyet.
Тело россиянина заметил турист во время экскурсии на гору Чалыш рядом с Кемером в провинции Анталья. Он сообщил об этом в своем отеле, после чего был вызван поисково-спасательный отряд. Спасатели сняли тело россиянина с 70-метровой скалы, преодолев для этого около 5 км пешком по горной местности.
О пропаже 47-летнего Сенговича сообщалось 8 сентября. Он был опознан по обуви, шортам и футболке, в которых его видели в последний раз. Тело россиянина было доставлено в институт судебной медицины Антальи.
7 октября стало известно о гибели российского в турецком городе Мугла. Он разбился об скалы во время полета на параплане. Тело погибшего удалось вывести с помощью вертолета.