Опубликовано последнее видео с погибшей в Турции россиянкой

В Сети появились кадры последних часов жизни российской туристки Надежды Ярыгиной, обнаруженной спустя девять дней после пропажи в Турции. Запись публикует РЕН ТВ 12 января.

На видео Ярыгина покидает отель. Она одета в кофту, штаны и обувь на плоской подошве, а в руках несет сумку. Съемка датируется 4 января, женщина вышла из отеля примерно в 08:58 мск.

Ее тело было найдено ранее в этот день. Причина смерти женщины будет установлена после проведения экспертиз.

Ярыгина пропала 4 января, когда вышла из отеля в горы в Кемере. В Турцию женщина приехала еще 30 декабря, а вылелеть должна была 8 января, но на борту самолета она так и не появилась.

10 января подруга пропавшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья разыскиваемой туристки предполагали, что женщина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, и ее нужно искать именно там.