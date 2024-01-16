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Тело погибшей в Турции россиянки Ярыгиной отправили в Москву

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Фото: соцсети
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Тело 40-летней россиянки Надежды Ярыгиной, которая погибла в турецком городе Кемер, было отправлено в Москву. Об этом 15 января сообщило издание Sabah.

«Тело молодой женщины будет доставлено в Москву для захоронения», — говорится в публикации.

Ярыгина пропала 4 января, когда вышла из отеля в горы в Кемере. В Турцию женщина приехала еще 30 декабря, а вылететь должна была 8 января, однако на борту самолета она так и не появилась.

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10 января подруга пропавшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья разыскиваемой туристки предполагали, что Ярыгина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, и ее нужно искать именно там.

Ее тело было найдено 12 января. «Известия» поделились кадрами последних часов жизни российской туристки. На них видно, как женщина покидает отель. Она одета в кофту, брюки, обувь на плоской подошве, а в руках несет сумку. Съемка датируется 4 января, Ярыгина вышла из отеля примерно в 08:58 мск.

Позднее, 13 января, стало известно, что рядом с ее телом были обнаружены пачки из-под снотворного и пустые бутылки от алкогольных напитков. При этом отмечалось, что подозрительных обстоятельств выявлено не было, поскольку ее тело было найдено целым. Полиция начала расследование в связи с гибелью россиянки.

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