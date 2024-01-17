Картины — миру: российский арт ждут на зарубежных ярмарках в 2024-м

В 2024 году мир увидит советское искусство и российский совриск на зарубежных арт-ярмарках. Айдан Салахова представит свои работы на ART DUBAI в ОАЭ, а Тарас Желтышев поедет на Collectible в Брюсселе (Бельгия). Галерея Serene планирует участие в миланской MIA Photo Fair, Voskhod покажет Стаса Фалькова в Мадриде. SISTEMA Gallery отвезет Ростана Тавасиева на Art Central в Гонконг, Iragui поедет в Париж. Надеются на присутствие российских галерей даже в Южной Корее, сообщили «Известиям» ярмарки ART BUSAN и DEFINE SEOUL.

С миру по нитке

Сегодня в разных странах мира проходит около 200 арт-ярмарок. На ART DUBAI 1–3 марта в ОАЭ в программе заявлены советская и российская художница Айдан Салахова и финалистка премии Кандинского Таус Махачева. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ярмарки, секция ART DUBAI Modern 2024 сильно связана с советским искусством.

— Куратор Кристианна Бонин выбрала для нее редкие, ранее неизвестные широкой публике шедевры 17 новаторов модернизма из стран, среди которых Египет, Сирия, Ливан, Армения, Шри-Ланка и Уганда. Эти авторы либо учились, либо широко выставлялись в СССР начиная с 1960-х годов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ярмарки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Посетители 11-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

Помимо Ближнего Востока, российских художников ждет и Дальний. Уже в конце марта, с 28-го по 31-е число, SISTEMA Gallery отвезет экспозицию Ростана Тавасиева, работающего с графикой и придумавшего авторскую технику «бегемотопись», в Гонконг. Работы Тавасиева есть в собраниях Третьяковской галереи и других музеях.

— Ярмарка Art Central проходит в одно время с ярмаркой Art Basel в Гонконге. Мы участвуем там в первый раз, и я считаю, что это большое достижение для наших международных амбиций и планов. В прошлом году у нас прошла достаточно большая выставка Ростана, которой открылось наше второе пространство. В Гонконге будет моностенд. Сейчас художник делает скульптуры специально к этой ярмарке, — поделилась с «Известиями» руководитель SISTEMA Gallery Анастасия Волкова.

Не Дубаем единым

В Западной Европе в 2024 году русское искусство тоже ждут. Филиал столичной галереи Serene, базирующийся в Лугано (Италия), отправится 10–14 апреля в Милан на ярмарку фотоискусства MIA Photo Fair. Там, рассказал «Известиям» глава обеих галерей, арт-дилер Александр Бланарь, Serene представит российского фотографа Евгения Шишкина.

Фото: личный архив художника Тарас Желтышев

— Мы были приглашены к участию куратором Beyond Photography Доменико де Кирико, что стало для нас большой честью. В Beyond Photography участвуют молодые галереи, которые могут представить на стенде не только снимки, но и разговор фотографии с любым другим видом искусства. Евгений как раз готовит новую серию работ специально для ярмарки. В диалог с ним вступят работы австрийского художника Александра Аугусты, — поделился планами Бланарь.

Художник Тарас Желтышев отправится представлять свои работы на ведущую ярмарку коллекционного дизайна Collectible Fair в Брюсселе (Бельгия) с 7 по 10 марта. Здесь обладатель международных премий International Design Awards и Good Design Awards создаст стенд, посвященный арт-вселенной Yoomoota, которую он развивает последние несколько лет в двух столицах — Москве и Бангкоке.

— На ярмарке я впервые вживую представлю новую коллекцию шахмат Another Kingdom: Light Stage («Другое королевство: светлый этап») — эта работа больше, чем просто игровой предмет, это объект на стыке искусства и дизайна, который уже получил поддержку прессы и критиков в Азии, Европе, США и России. Прямо сейчас мы ведем переговоры об участии в ведущих международных ярмарках современного искусства, пока не могу раскрывать все детали, но планы на этот год масштабные, — рассказал «Известиям» художник.

Фото: личный архив художника Коллекция шахмат Another Kingdom: Light Stage («Другое королевство: светлый этап»)

Галерея Iragui ездит на ярмарки около десяти лет и весной отправится в Париж на салон современной графики Drawing Now (21–24 марта). В том же месяце пройдет мадридский UVNT (7–10 марта) — туда отправится галерея Voskhod, которая базируется в Базеле (Швейцария), но основана русским коллекционером Дарьей Лобынцевой и продвигает современное искусство российских авторов за рубежом. В частности, галерея везет в Мадрид двух своих художников: звезду стрит-арта Курил Что и основателя творческого объединения «Кружок», художника Стаса Фалькова.

По правилам игры

Хотя 2024 год выглядит насыщенным для ряда галерей по части арт-поездок по миру, остается неясным, по какому принципу кого-то берут на зарубежные ярмарки, а кого-то нет. Ряд галеристов отмечает, что отголоски «культуры отмены» ощутимы. По словам главы столичной галереи «Треугольник» Надежды Степановой, коллеги из-за рубежа часто говорят им, что участие российской галереи будет «politically incorrect, sorry».

Тем не менее организаторы южнокорейских ART BUSAN в мае (участвует около 150 галерей) и DEFINE SEOUL осенью (участвует около 50 галерей и дизайн-студий), напротив, подчеркнули открытость к проектам из России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Посетители 11-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

— Списки участников ART BUSAN и DEFINE SEOUL пока не финализированы. Но мы надеемся, что российские галереи смогут присутствовать, — сказали «Известиям» в объединенной пресс-службе двух ярмарок.

Анастасия Волкова тоже не заметила особого отношения зарубежных коллег к тому, что SISTEMA Gallery находится в России: правительство Гонконга даже выделило галерее небольшую субсидию, поскольку SISTEMA пока очень молодой проект. Да и в остальном, уверяет Волкова, к галерее относятся с пониманием.

— Нам стараются идти навстречу во всех моментах, которые связаны с обстановкой. Это сложности с таможней, транспортировкой. Мы работаем над портфолио участия на международных ярмарках. Это Мексика, Бразилия. Даже сейчас рассматриваем Индию. Подавали заявку в Дубай, сейчас подаемся в Шанхай. И смотрим другие направления, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Посетители 11-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

Владелица галереи Iragui Екатерина Ираги считает, что дело не только в «культуре отмены», а в том, что российские галереи в большинстве своем не имеют опыта подачи на зарубежные ярмарки. Во многом это связано с тем, что средней или маленькой галерее выделить бюджет трудно, ведь участие в ярмарках может стоить от €10 тыс. до €100 тыс., как, например, на Art Basel. «Русских галерей никогда не было много за рубежом, часто Iragui была единственной», — объяснила эксперт.

— Да, viennacontemporary отказалась от участия российских галерей. Но ярмарки — это частная история, и они не институции, где может быть мейнстримовская политика. Так что тут всё зависит от того, какие отношения были между ярмаркой и галереей, — добавила Ираги. — Вы должны знать правила игры. Одна ярмарка связана с другой, например. Другие — конкурируют. К тому же русские часто оторваны от западного контекста, у них недостаточно «наезженности» и включенности. Вам нужен рынок, который вас «поймет» и «купит». Важно посещать ярмарки, встречаться с другими профессионалами и знать, куда подаешься. Нет ничего более политичного, чем искусство, но это не о политике, а о стратегии и игре, — подчеркнула галерист.

Фото: vladey.net/ru Картина «Во чреве Кроноса» Эрнста Неизвестного

Действительно, контекст играет большую роль в галерейном бизнесе: не всякий зарубежный коллекционер купит предмет российского искусства, потому что попросту его не поймет. Но в России в последние годы покупательский интерес только растет. В ушедшем 2023 году прошли арт-смотры в Нижнем Новгороде, Владикавказе, в Забайкалье, Москве. Появилась новая ярмарка |catalog|, которую посетило около 6 тыс. человек, почти у каждой галереи-участницы (а показано было более 180 современных художников) состоялось до 30 сделок, из которых 50% было заключено с молодыми коллекционерами. А на Cosmoscow 2023 за три дня было продано 500 работ — самой дорогой стала «Во чреве Кроноса» Эрнста Неизвестного, ушедшая за 6 млн рублей.

Возможно, сейчас, когда в России есть ряд хороших ярмарок и появляются новые, галереям станет неинтересно прилагать столько усилий для участия в аналогичных проектах за рубежом, считают эксперты: пришли время и возможность наращивать свой арт-рынок.