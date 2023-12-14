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Вошли в тираж: в типографии начала XX века открылась ярмарка |catalog|

30 галерей показали произведения более 180 современных художников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рисунок за €48 тыс., советские коврики за сотни тысяч рублей и огромный портрет Гомера Симпсона за полтора миллиона. Историческая типография Сытина, построенная в начале XX века на Пятницкой улице, превратилась в площадку для современного искусства. 30 галерей объединили усилия, чтобы представить новейшие произведения ныне живущих авторов. Причем в первую очередь молодых. Организаторы обещают, что ярмарка под названием |catalog| будет ежегодной и скоро шагнет в регионы. «Известия» приценились и оценили ассортимент.

Стенды — молодым

Массивное здание типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице было построено в 1903 году архитектором Адольфом Эрихсоном при участии инженера Владимира Шухова (создателя Шуховской башни). До сих пор фасад закрыт от посетителей, да и внутри, похоже, предстоит немало работ — как минимум по части отделки. Но это не помешало занять всю анфиладу первого этажа стендами галерей, на которых разместились самые разные произведения современного искусства — в диапазоне от небольших недорогих тиражных рисунков и заканчивая инсталляциями и картинами за миллионы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новую ярмарку |catalog| можно назвать коллективным детищем арт-индустрии. Основатель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко и галеристы Дмитрий Ханкин, Александр Шаров и Алина Крюкова объединили усилия, нашли площадку и договорились о «правилах игры»: цена за стенд для участников Ассоциации галерей составляет 250 тыс. рублей (для остальных — 300 тыс.), все деньги от продаж участники оставляют себе.

— Комиссию мы не берем. Есть общие отчисления в Ассоциацию галерей как организатора и инициатора. Собственно, эта идея входит в концепцию ярмарки, — поделилась с «Известиями» Софья Троценко.

На «Винзаводе» проходил Зимний маркет современного искусства WIN-WIN. В каком-то смысле |catalog| — развитие этого проекта. Но не менее правомерна ассоциация с Cosmoscow и Blazar, поскольку по ассортименту и костяку галерей-участниц новая ярмарка как раз посередине между ними: представлена отнюдь не только молодежь, однако и совсем уж классиков — единицы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Александр Шаров настаивает: идея была вовсе не в конкуренции с существующими ярмарками, а в том, чтобы создать «горизонтальный» проект, где все решения принимает само профессиональное сообщество. И ключевое такое решение — необходимость присутствия на каждом стенде работ хотя бы одного молодого художника. Поскольку цена участия сравнительно невысока (у других ярмарок это может быть 800–900 тыс.), серьезного риска уйти в минус нет, зато можно привлечь внимание к авторам нового поколения, подчеркивает сооснователь |catalog|.

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От Гомера Симпсона до Чебурашки

Для широкой публики это значит одно: примелькавшегося будет мало, зато экспериментов разной степени экстравагантности — предостаточно. И если что-то прямо приглянется — можно и потратиться. Даже имея в кармане несколько десятков тысяч рублей, уже есть из чего выбрать.

Вероятно, в надежде как раз на привлечение начинающих коллекционеров некоторые галереи сфокусировались на молодежи. Так, Vladey весь стенд отдала под объекты 29-летней Алисы Горшениной. Из них выделяются жутковатые мини-скульптуры, вмонтированные в квазидеревенские окна с наличниками и занавесочками в цветочек. А «Триумф» отдал основное пространство под лирическую серию Миши Никатина You and Me.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но большинство участников представили целый спектр имен — от подающих надежды до звездных фигур. Из последних вне конкуренции, конечно, мэтр Эрик Булатов: небольшая графика Exit – Exit у pop/off/art стоит €48 тыс. Однако инсталляции или крупная живопись ряда художников обойдутся в суммы с шестью нулями (в рублях). Скажем, за футуристичный поп-арт Владимира Грига, созданный с использованием приклеенных к холсту кусочков мозаики и стекляруса, галерея Gridchinhall просит 3,1 млн рублей.

Ну и один из самых экстравагантных образов ярмарки — двухметровый портрет Гомера Симпсона, у которого из головы растут грибы, намекая на галлюциногенность всей композиции. 1,5 млн — и мультяшный герой из галереи «Восточный» ваш. Американским персонажам дают бой куда более доступные отечественные: на стенде Askeri Gallery фигурки Владимира Иванова, напоминающие Чебурашку и котенка по имени Гав, можно купить всего за 19–25 тыс. рублей.

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Весело, весело встретим

В конечном счете |catalog| напоминает, что современное искусство — это просто весело. Судите сами: лапти с вмонтированными стальными шипами и утюг из настоящего кирпича (творчество Василия Слонова), инсталляция Алексея Луки из фрагментов старой мебели, деревянные елочки на игрушечных машинках у Паши Бумажного, наконец, круглый советский ковер, поверх ворса на котором Эльмира Сафина изобразила маслом девушку с веслом и принт сумки челноков (проект так и называется: «Челночницы»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На стенде галереи Artzip, представляющей объекты Сафиной, есть и другие намеки на прошлое, уже от более известных авторов. Например, Леонид Тишков изобразил акрилом на бронзовых «блинах» узоры с ковриков своей мамы (ценовой диапазон — от 50 тыс. до 480 тыс. рублей). А Ростислав Лебедев сделал провокационную аллюзию на «Американскую готику» Гранта Вуда — с нагой фигуристой дамой вместо главной героини и кровью на вилах угрюмого мужчины. В Artzip «Известиям» сообщили, что картину испугались брать на персональную выставку Лебедева в Московском музее современного искусства. Коллекционерам жертва цензуры обойдется в 700 тыс.

Для публики |catalog| открывается 15 декабря и будет работать три дня. Организаторы надеются, что это станет хорошей традицией: они намерены проводить ярмарку ежегодно, а кроме того, обещают распространить проект на регионы. Но пока желающим найти самый дерзкий (и не самый дешевый) новогодний подарок надо идти на Пятницкую улицу — и быть готовым гулять там в верхней одежде: в просторном кирпичном здании пока, похоже, нет стационарного отопления, а иные приспособления спасают лишь отчасти. Разве что от искусства иногда бросает в жар.

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