Верховная рада отказалась блокировать законопроект о легализации каннабиса

Депутаты Верховной рады Украины разблокировали проект закона о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Об этом 16 января сообщил депутат рады Ярослав Железняк.

«Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокировочное постановление провалено», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис 28 июня 2023 года. Он отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.

7 ноября сообщалось, что украинское руководство рассматривает легализацию медицинской марихуаны, поскольку ее употребление может помочь солдатам справиться с последствиями затянувшейся военной операции. При этом противники этой меры, в числе которых экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, считают, что решение приведет к неконтролируемому производству и потреблению каннабиса.

Законопроект о легализации марихуаны Верховная рада приняла 21 декабря. Как сообщал тогда Железняк, за принятие закона было отдано 248 голосов. Документ регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности, уточнял он. После, 27 декабря, группа депутатов инициировала постановление о блокировке законопроекта.

Комментируя это, врач и экс-депутат рады Ольга Богомолец 7 июля заявила, что Украина может превратиться в новую Колумбию в связи с легализацией марихуаны. По ее словам, выращивание конопли позволит ряду олигархов наладить миллиардный сверхприбыльный бизнес.