Парламент Украины принял законопроект о легализации марихуаны

Верховная рада Украины в четверг, 21 декабря, приняла законопроект о легализации марихуаны. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что за принятие закона отдано 248 голосов.

«Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности», — написал депутат в Telegram-канале.

По его словам, производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Так, выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для нацполиции.

«Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту», — добавил Железняк, отметив, что препараты на основе медканнабиса можно будет получить только по электронному рецепту.

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования, то есть во втором полугодии 2024 года.

Месяцем ранее сообщалось, что украинское руководство рассматривает легализацию медицинской марихуаны, поскольку ее употребление может помочь солдатам справиться с последствиями затянувшейся военной операции.

При этом противники этой меры, в числе которых экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, считают, что решение приведет к неконтролируемому производству и потреблению каннабиса.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис 28 июня. Он отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.

Комментируя это, врач и экс-депутат рады Ольга Богомолец 7 июля заявила, что Украина может превратиться в новую Колумбию в связи с легализацией марихуаны. По ее словам, выращивание конопли позволит ряду олигархов наладить миллиардный сверхприбыльный бизнес.