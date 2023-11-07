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СМИ сообщили о намерении Киева легализовать каннабис для солдат

Bloomberg: Киев рассматривает легализацию медицинского каннабиса для военных
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинское руководство рассматривает легализацию медицинской марихуаны (каннабиса), поскольку ее употребление может помочь солдатам справиться с последствиями затянувшейся военной операции. Об этом 7 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«Десятки тысяч солдат и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). На этом фоне страна готова легализовать медицинскую марихуану уже в этом месяце, пытаясь предложить своим ветеранам некоторую потенциальную помощь», — говорится в сообщении.

Дискуссии по поводу каннабиса в стране участились в июле, когда парламент в ходе первоначального голосования принял закон, разрешающий его использование в медицинских целях. Окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем парламетском заседании, уточняет агентство.

Как сообщили Bloomberg украинские законодатели, эта сессия назначена на начало ноября, однако закон могут одобрить уже в этом месяце. Между тем, согласно данным июльского опроса на Украине, общественная поддержка составила 37% голосов против и 35% за.

Противники меры, в числе которых экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, считают, что решение приведет к неконтролируемому производству и потреблению. Однако правящая партия поддерживает легализацию, отмечает агентство.

По разным оценкам, марихуана способна лишь временно приглушить травматические эмоции, при этом она имеет опасные побочные эффекты, если употреблять ее длительное время.

В случае одобрения закона украинцы, имеющие медицинский рецепт, смогут покупать каннабис через шесть месяцев после вступления закона в силу.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис 28 июня. Он отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.

Позднее, 7 июля, врач и экс-депутат рады Ольга Богомолец 7 июля заявила, что Украина может превратиться в новую Колумбию в связи с легализацией марихуаны. По ее словам, выращивание конопли позволит ряду олигархов наладить миллиардный сверхприбыльный бизнес.

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