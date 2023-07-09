Украине предрекли судьбу Колумбии в случае легализации каннабиса

Врач и экс-депутат рады Ольга Богомолец 7 июля заявила, что Украина может превратиться в новую Колумбию в связи с легализацией марихуаны.

«Если коротко, под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», — приводит ее слова украинское издание Vesti.ua.

Как отметила Богомолец, выращивание конопли позволит ряду олигархов наладить миллиардный сверхприбыльный бизнес. Причем легализация каннабиса на Украине позволяет выращивать коноплю тем, кто не может делать этого в своих странах.

При этом, по ее словам, стратегические решения по вопросу конопли на Украине уже приняли.

Ранее в тот день главный государственный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что минздрав страны поддержал предложенную президентом Владимиром Зеленским легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны). По его словам, в ближайшее время законопроект будет внесен в Верховную раду и там принят.

Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис 28 июня. Он отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.