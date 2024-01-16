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Военный назвал особенность российских беспилотников-бомбардировщиков «Инферно»

Военный Дандыкин: российские дроны «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ
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Фото: РИА Новости
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Главной особенностью используемых Вооруженными силами (ВС) России беспилотников-бомбардировщиков «Инферно» является то, что эти дроны невосприимчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал во вторник, 16 января.

«Это очень эффективное оружие с точки зрения поражения противника. Оно невосприимчиво к средствам РЭБ противника, что тоже очень важно». — сказал Дандыкин в беседе с Lenta.Ru.

По словам военного, в России идет активная разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Много талантливых ребят работает над дронами, и я думаю, что ситуация с FPV-дронами, которая сейчас складывается, будет в скором времени обращена в лучшую сторону. Сейчас у нас одна из самых больших проблем в зоне специальной военной операции — это активизация украинских FPV-дронов», — добавил он.

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Ранее в этот день подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», передает RT.

В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат, передает НСН. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над окопами, открывает бомболюки и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить.

Этот дрон также способен эффективно уничтожать легкобронированную технику, сообщает телеканал «360».

Представитель организации отметил, что дрону не нужно зависать над окопами благодаря наличию дополнительной направленной вниз прицельной бомбардировочной камеры — аппарат сбрасывает бомбы в движении.

«Инферно» способен нести 4 кг боевой нагрузки, которая может включать в себя гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы. Радиус действия этого БПЛА составляет 5 км. Дрон «Инферно» относится к FPV-дронам (First-Person View — вид от первого лица), а компания «Рустехдрон» на данный момент является единственной в России, которая выпускает FPV-дроны с функцией бомбометания.

Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

В тот же день Минобороны сообщало, что представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток». В ближайшее время их передадут на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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