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СМИ сообщили о досрочном уходе в отставку командующего войсками обороны Эстонии

Eesti Paevaleht: командующий силами обороны Эстонии Харем уходит в отставку
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Фото: ТАСС/IMAGO/Madis Veltman
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Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение досрочно покинуть свой пост. Об этом 16 января сообщает газета Eesti Paevaleht.

В комментарии для издания генерал отметил, что его решение является абсолютно взвешенным и основано на том, что в данный момент будет лучше всего для обороны страны.

«Сегодняшние оценки угроз дают основание полагать, что агрессия против Эстонии не произойдет в ближайшие год-два, то есть во время срока моих полномочий. Поэтому сегодня самое время сменить командующего, который сможет подготовить силы обороны к возникновению угрозы», — цитирует его издание.

По данным СМИ, о своем решении Херем уже сообщил президенту Алару Карису, министру обороны Ханно Певкуре и премьер-министру Кае Каллас. Его последним рабочим днем станет, ориентировочно, 30 июня. Изначально полномочия командующего действовали до декабря 2025 года, таким образом его отставка произойдет на полтора года раньше срока.

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Ранее, 15 января, Каллас, ссылаясь на данные разведки, заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «угрозу» для восточного фланга НАТО.

До этого, 12 января, заместитель председателя комиссии по национальной обороне Лео Куннас сообщил, что в Эстонии собираются разместить вдоль границ государства противотанковые и противопехотные мины, запрещенные Оттавским договором. Также он указал, что Эстония должна начать производить взрывчатку для военных целей, которую можно было бы использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов. В свою очередь, президент Эстонии Карис отмечал, что тема защиты границ стала одной из важнейших в наступившем 2024 году.

Укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Там планируется привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе.

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