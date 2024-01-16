СМИ сообщили о досрочном уходе в отставку командующего войсками обороны Эстонии

Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение досрочно покинуть свой пост. Об этом 16 января сообщает газета Eesti Paevaleht.

В комментарии для издания генерал отметил, что его решение является абсолютно взвешенным и основано на том, что в данный момент будет лучше всего для обороны страны.

«Сегодняшние оценки угроз дают основание полагать, что агрессия против Эстонии не произойдет в ближайшие год-два, то есть во время срока моих полномочий. Поэтому сегодня самое время сменить командующего, который сможет подготовить силы обороны к возникновению угрозы», — цитирует его издание.

По данным СМИ, о своем решении Херем уже сообщил президенту Алару Карису, министру обороны Ханно Певкуре и премьер-министру Кае Каллас. Его последним рабочим днем станет, ориентировочно, 30 июня. Изначально полномочия командующего действовали до декабря 2025 года, таким образом его отставка произойдет на полтора года раньше срока.

Ранее, 15 января, Каллас, ссылаясь на данные разведки, заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «угрозу» для восточного фланга НАТО.

До этого, 12 января, заместитель председателя комиссии по национальной обороне Лео Куннас сообщил, что в Эстонии собираются разместить вдоль границ государства противотанковые и противопехотные мины, запрещенные Оттавским договором. Также он указал, что Эстония должна начать производить взрывчатку для военных целей, которую можно было бы использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов. В свою очередь, президент Эстонии Карис отмечал, что тема защиты границ стала одной из важнейших в наступившем 2024 году.

Укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Там планируется привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе.