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Партия Шольца в 2023 году потеряла рекордное за пять лет количество сторонников

Tagesspiegel: в 2023 году СДПГ покинули 3,9% сторонников
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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Koall
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В 2023 году Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер республики Олаф Шольц, потеряла больше сторонников, чем когда-либо с 2019 года. Об этом в во вторник, 16 января, сообщила газета Tagesspiegel.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в СДПГ насчитывалось 365 190 членов, что на 14 671 человек (3,9%) меньше, чем годом ранее. Это также значит, что в течение второго года пребывания Шольца на посту канцлера партию покинуло больше человек, чем в 2022-м, когда партия потеряла почти 14 тыс. сторонников (3,5%).

«По сравнению с моментом избрания Шольца канцлером в конце 2021 года, у СДПГ сейчас почти на 30 тыс. меньше сторонников», — сообщает газета.

Tagesspiegel также обращает внимание на то, что репутация Шольца находится в низшей точке, а многие социал-демократы опасаются новых рекордно низких значений партии на выборах в ландтаги (парламенты федеральных земель) в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга, а также на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне текущего года.

Согласно опубликованным 13 января результатам исследования общественного мнения института INSA, более 70% опрошенных немцев оказались недовольны работой Шольца. При этом работа федерального правительства вызвала недовольство 76% респондентов.

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Ранее, 12 января, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что жители ФРГ устали от «светофорного» правительства канцлера Шольца и зажгли ему красный свет. Низкие зарплаты, необходимость сокращения рабочей недели, неконтролируемый рост цен, забастовки перевозчиков, торговцев и фермеров — результат политики Шольца, указала сенатор.

3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.

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